Россия отклонила предложение США относительно Запорожской АЭС
- 07 февраля, 2026
- 05:13
Москва выступила против предложения Вашингтона о передаче Запорожской АЭС под контроль США для урегулирования конфликта на Украине.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, согласно предложению американской стороны, США контролировали бы ЗАЭС и распределяли генерируемую энергию поровну между Россией и Украиной. По словам источников, Москва настаивает на том, чтобы станция осталась под контролем России. Киев такое предложение считает неприемлемым.
По словам собеседников Reuters, нерешенным остается и вопрос территорий. Украинская сторона намерена вынести условия мирного соглашения, включая пункт о территориях, на референдум.
