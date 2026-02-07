Reuters: США и Киев обсуждают проведение в Украине выборов и референдума

Вашингтон и Киев обсуждают возможность проведения в мае на Украине всеобщих выборов, а также референдума относительно потенциальных договоренностей об урегулировании конфликта.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, "согласно обсуждаемому переговорщиками США и Украины плану, любая сделка относительно урегулирования будет вынесена на референдум". Предполагается, что одновременно на Украине состоятся всеобщие выборы. По сведениям агентства, на переговорах в Абу-Даби спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что "лучше всего, если выборы состоятся скоро".