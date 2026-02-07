"Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlər
Digər ölkələr
- 07 fevral, 2026
- 02:41
Vaşinqton və Kiyev may ayında Ukraynada ümumi seçkilərin keçirilməsi, eləcə də münaqişənin həlli üçün potensial razılaşmalar üzrə referendum imkanlarını müzakirə edirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrdə qeyd edildiyi kimi, rəsmilər tərəfindən müzakirə edilən plana əsasən, istənilən razılaşma referenduma çıxarılacaq. Eyni zamanda Ukraynada ümumi seçkilərin keçirilməsi gözlənilir.
Agentliyin məlumatına görə, Əbu-Dabidə danışıqlar zamanı ABŞ prezidentinin elçisi Stiven Uitkoff və Amerika liderinin kürəkəni Cared Kuşner Ukrayna tərəfinə bildiriblər ki, "ən yaxşısı seçkilərin tezliklə keçirilməsidir".
Son xəbərlər
02:41
"Reuters": ABŞ və Kiyev Ukraynada seçkilər və referendum keçirilməsini müzakirə edirlərDigər ölkələr
02:15
Rusiya 2025-ci ildə qaz hasilatını 3,3% azaldıbRegion
01:52
ABŞ Ukraynaya hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri göndərəcəkDigər ölkələr
01:30
Amerikanın təyyarədaşıyan gəmisi Ərəbistan dənizinə çatıbDigər ölkələr
01:05
Qafqazdakı sülh müqavilələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin ən perspektivli marşruta çevirirRegion
00:21
Ərzurumda TIR ilə avtomobil toqquşub: Ölənlər varRegion
00:00
Türkiyəli məşqçi səhhəti ilə bağlı "Gəncə" klubundan ayrılıbKomanda
23:50
Bessent: Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə namizədi məhkəməyə verə biləcəyini zarafatla deyibDigər ölkələr
23:50
Foto