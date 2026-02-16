İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    • 16 fevral, 2026
    • 15:44
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının koordinatları müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının (QAİ) rəhbəri Əziz Ələkbərli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində (QMİ) keçirilən birgə tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, müsəlman qəbiristanlıqlarının əksəriyyəti yer üzündən silinməkdədir:

    "Bəzilərinin üzərində erməni qəbiristanlığı salınıb. Bu, dəhşətli faktlardır və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Bununla bağlı QMİ ilə müştərək tədbirlər keçirilməlidir".

    İcma sədri çıxışında qeyd edib ki, tarixən Qərbi Azərbaycan ərazilərində əhali dinə bağlı olub:

    "Firidun bəy Köçərli İrəvan şəhəri ilə bağlı yazırdı ki, Şəhri-İrəvan keçmişdə mərkəzi-üləma, füzəla və şüəra olub. Həmçinin tədqiqatçı İvan Şopenin araşdırmalarına əsasən, vaxtilə İrəvan şəhərində mövcud olmuş 12 məsciddən 10-nun şəhərin özündə yerləşdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, İrəvanın Təpəbaşı məscidinin yalnız qalıqları günümüzədək gəlib çatıb, bir çox məscidlər isə tamamilə yer üzündən silinib. Ümumilikdə 17 mahalı əhatə edən coğrafiyada 500-dən artıq məscidin mövcudluğu müəyyən edilib, təxminən 300 məsciddən heç bir iz qalmayıb".

    Ə.Ələkbərli diqqətə çatdırıb ki, müsəlman dini abidələrinin qorunması məsələsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

    Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan İcması müsəlman qəbiristanlığı Qərbi Azərbaycan

    Son xəbərlər

    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    15:43

    Azərbaycan yanvarda neft koksunun ixracını 6 dəfə artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti