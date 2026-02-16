Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 16 fevral, 2026
- 15:56
Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır.
Bu barədə "Report"a Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib.
"Aprelin sonunda Baş nazirin Bakıya səfəri gözlənilir", - səfirlikdən qeyd ediblər.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş yanvarda Davos İqtisadi Forumunda görüş zamanı qarşılıqlı səfərlər barədə dəvət mübadiləsi aparıblar.
