Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует совершить визит в Азербайджан в конце апреля.

Об этом Report сообщили в посольстве Чехии в Азербайджане.

"В конце апреля ожидается визит премьер-министра [Андрея Бабиша] в Баку", - отметили в посольстве.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи на экономическом форуме в Давосе в январе обменялись приглашениями о взаимных визитах.