    Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 15:54
    Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует совершить визит в Азербайджан в конце апреля.

    Об этом Report сообщили в посольстве Чехии в Азербайджане.

    "В конце апреля ожидается визит премьер-министра [Андрея Бабиша] в Баку", - отметили в посольстве.

    Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи на экономическом форуме в Давосе в январе обменялись приглашениями о взаимных визитах.

    Лента новостей