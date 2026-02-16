Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле - ЭКСКЛЮЗИВ
Внешняя политика
- 16 февраля, 2026
- 15:54
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует совершить визит в Азербайджан в конце апреля.
Об этом Report сообщили в посольстве Чехии в Азербайджане.
"В конце апреля ожидается визит премьер-министра [Андрея Бабиша] в Баку", - отметили в посольстве.
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время встречи на экономическом форуме в Давосе в январе обменялись приглашениями о взаимных визитах.
