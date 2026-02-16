İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 16 fevral, 2026
    • 15:53
    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 3,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 638,4 ton qoyun əti idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 81 %, kəmiyyət olaraq – 41 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Monqolustandan 2,3 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 28 % çox) 572,5 ton (+27 %), Somalidən 960 min ABŞ dolları dəyərində 46,5 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Rusiyadan 19,9 min ABŞ dolları dəyərində (+3 dəfə) 19 ton (+9 dəfə), Böyük Britaniyadan 7,5 min ABŞ dolları dəyərində 0,25 ton, Yeni Zelandiyadan 7,2 min ABŞ dolları dəyərində (-42 %) 0,2 ton (-59 %) məhsul alıb.

    Azərbaycan 8 il 11 aylıq aradan sonra Böyük Britaniyadan tədarükü bərpa edib.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 453 ton qoyun ətinin 99,3 %-i Monqolustanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Qoyun əti Monqolustan Somali Rusiya Böyük Britaniya Yeni Zelandiya
    Основной объем импорта баранины в Азербайджан в 2025 году пришелся на Монголию

    Son xəbərlər

    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    15:43

    Azərbaycan yanvarda neft koksunun ixracını 6 dəfə artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti