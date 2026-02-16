Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Основной объем импорта баранины в Азербайджан в 2025 году пришелся на Монголию

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 16:14
    Азербайджан в 2025 году импортировал 638,4 тонны баранины на сумму $3,3 млн, что на 81% больше в стоимостном выражении и на 41% больше в количественном выражении по сравнению с показателями 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики.

    В отчетный период Азербайджан закупил из Монголии 572,5 тонны (+27%) на $2,3 млн (+28%), из Сомали - 46,5 тонны на $960 тыс. (год назад поставок не было), из России - 19 тонн (+9 раз) на $19,9 тыс. (+3 раза), из Великобритании - 0,25 тонны на $7,5 тыс., из Новой Зеландии - 0,2 тонны (-59%) на $7,2 тыс. (-42%).

    Азербайджан возобновил поставки из Великобритании после перерыва в 8 лет и 11 месяцев.

    Основной объем импорта баранины в Азербайджан в 2025 году пришелся на Монголию - 89,7%.

    В 2024 году на долю Монголии пришлось 99,3% из 453 тонн баранины, импортированной в Азербайджан.

    баранина импорт мяса Монголия Великобритания Россия Госкомстат
    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib
