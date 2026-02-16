İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    AFFA rəsmisi "Qalatasaray" – "Yuventus" matçına təyinat alıb

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 15:39
    AFFA rəsmisi Qalatasaray – Yuventus matçına təyinat alıb

    AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA tərəfindən təyinat alıb.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində keçiriləcək "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Yuventus" (İtaliya) oyununun UEFA Matç direktoru (UEFA Venue Director) olacaq.

    Qarşılaşma fevralın 17-də İstanbulda yerləşən "Ali Sami Yen" stadionunda baş tutacaq.

    AFFA Elçin Məmmədov UEFA Çempionlar Liqası Futbol xəbərləri Pley-off mərhələsi

    Son xəbərlər

    16:22

    Səfir: "Azərbaycanın İtaliyaya investisiyaları təxminən 2,5 milyard avro təşkil edir"

    Biznes
    16:20

    Bakıda IV Aqrar Startaplar və İnnovasiya Forumu keçirilib

    ASK
    16:20

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:58
    Foto
    Video

    Bakıda yanğın təhlükəli restoranın fəaliyyəti dayandırılıb

    Digər
    15:56

    Çexiyanın Baş naziri apreldə Bakıya səfər etməyi planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:53

    Azərbaycan Böyük Britaniyadan qoyun ətinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    15:50

    Günay Məmmədzadə: "Azərbaycan çempionatı analıq məzuniyyətindən sonra qatıldığım ilk klassik turnir idi"

    Fərdi
    15:46

    Azərbaycanda daha 157 turizm bələdçisinə vəsiqə verilib

    Turizm
    15:44

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycanda 740 müsəlman qəbiristanlığının yeri müəyyənləşdirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti