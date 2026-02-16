AFFA rəsmisi "Qalatasaray" – "Yuventus" matçına təyinat alıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 15:39
AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA tərəfindən təyinat alıb.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində keçiriləcək "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Yuventus" (İtaliya) oyununun UEFA Matç direktoru (UEFA Venue Director) olacaq.
Qarşılaşma fevralın 17-də İstanbulda yerləşən "Ali Sami Yen" stadionunda baş tutacaq.
