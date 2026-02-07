Rusiya ABŞ-nin Zaporojye AES-lə bağlı təklifini rədd edib
Digər ölkələr
- 07 fevral, 2026
- 05:16
Rəsmi Moskva Vaşinqtonun Ukraynadakı münaqişəni həll etmək üçün Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını ABŞ-ın nəzarətinə keçirmək təklifinə qarşı çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Amerikanın təklifinə görə, ABŞ Zaporojye AES-ə nəzarət edəcək və istehsal olunan enerjini Rusiya ilə Ukrayna arasında bərabər şəkildə bölüşdürəcək.
Mənbələrə görə, Moskva stansiyanın Rusiyanın nəzarəti altında qalmasında israr etsə də, Kiyev bu təklifə qarşı çıxıb.
Bundan başqa ərazi məsələsi də həll olunmamış qalıb. Belə ki, Ukrayna tərəfi ərazi bəndi də daxil olmaqla, sülh müqaviləsinin şərtlərini referenduma çıxarmaq niyyətindədir.
