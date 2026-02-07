İranın qərbində PJAK qruplaşmasının 11 üzvü saxlanılıb
Region
07 fevral, 2026
- 19:00
İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ölkənin qərbində PJAK (PKK terror təşkilatının İran qolu) terror qruplaşmasının 11 üzvünü saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qruplaşma üzvləri Kirmanşahda saxlanılıb. Onların həbs olunduğu bildirilib, lakin əlavə məlumat verilməyib.
