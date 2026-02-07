İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıb

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 16:37
    Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıb

    Ufada ali məktəblərdən birinin yataqxanasında dörd tələbəni və bir polisi bıçaqla yaralayan kişi saxlanılıb.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya DİN-in rəsmi nümayəndəsi İrina Volk sosial şəbəkədə məlumat verib.

    "Ufada ali məktəblərdən birinin yataqxanasında dörd tələbəyə və bir polisə xəsarət yetirən kişi saxlanılıb", - o qeyd edib.

    İ.Volkun sözlərinə görə, hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.

    Rusiya ali məktəb insident
