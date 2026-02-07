Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıb
Region
- 07 fevral, 2026
- 16:37
Ufada ali məktəblərdən birinin yataqxanasında dörd tələbəni və bir polisi bıçaqla yaralayan kişi saxlanılıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya DİN-in rəsmi nümayəndəsi İrina Volk sosial şəbəkədə məlumat verib.
"Ufada ali məktəblərdən birinin yataqxanasında dörd tələbəyə və bir polisə xəsarət yetirən kişi saxlanılıb", - o qeyd edib.
İ.Volkun sözlərinə görə, hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir.
Son xəbərlər
16:37
Ufada ali məktəb yataqxanasında tələbələri və polisi yaralayan şəxs saxlanılıbRegion
16:25
Bakıda müəlliməsini güllələməkdə təqsirli bilinən şagird həbs olunubHadisə
16:25
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:06
Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülübSağlamlıq
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" NTD-ni məğlub edibKomanda
15:48
Turizm sektoru Ramazan–Novruz kəsişməsi fonunda necə işləyir? - ARAŞDIRMATurizm
15:39
İŞİD İslamabadda məsciddə törədilən terror aktına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürübDigər ölkələr
15:25
Şəmkirdə 68 yaşlı qadının qəsdən öldürüldüyü məlum olub - BİRGƏ MƏLUMATHadisə
15:13