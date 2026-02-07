Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вуза

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 16:27
    В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вуза

    Мужчина, ранивший ножом четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в соцсетях.

    "В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов", - отметила она.

    По ее словам, все обстоятельства произошедшего уточняются.

    Лента новостей