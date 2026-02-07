В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вуза

Мужчина, ранивший ножом четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в соцсетях.

"В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов", - отметила она.

По ее словам, все обстоятельства произошедшего уточняются.