В Уфе задержали мужчину, ранившего студентов и полицейского в общежитии вуза
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 16:27
Мужчина, ранивший ножом четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в соцсетях.
"В Уфе задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов", - отметила она.
По ее словам, все обстоятельства произошедшего уточняются.
