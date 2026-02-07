"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu finala vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 07 fevral, 2026
- 17:51
Azərbaycanın bir cüdoçusu Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində turnirində finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Balabəy Ağayev (60 kq) buna nail olub.
27 yaşlı idmançı yarımfinalda İsrail təmsilçisi İtshak Aşpizə (İsrail) qalib gəlib.
Bu raundda məğlub olan Ruslan Paşayev (66 kq) üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaq. Nazir Talıbov (66 kq) 1/16 final mərhələsində Migel Qaqoya (Portuqaliya) uduzub.
Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" fevralın 8-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.
Son xəbərlər
18:16
Sosial platformalarda yaş təsdiqetmə sistemi daha da sərtləşdirilməlidir – RƏYDaxili siyasət
18:01
Sankt-Peterburqda ticarət mərkəzindən 200 nəfər təxliyə edilibRegion
17:56
Ufada tələbələrə hücum edən yeniyetmə milliyyətçi şüarlar səsləndirib - YENİLƏNİBRegion
17:51
"Böyük Dəbilqə": Azərbaycan cüdoçusu finala vəsiqə qazanıbFərdi
17:37
Foto
"Savadlı danışıq, xəbər dilində məsuliyyət" mövzusunda təlim keçirilibMedia
17:11
Əfqanıstanda yol qəzası nəticəsində 12 nəfər ölübDigər ölkələr
17:07
Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 9%-ə yaxın azaldıbBiznes
16:53
Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:49