Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал
Индивидуальные
07 февраля, 2026
- 18:06
Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал турнира Большого шлема, проходящего в Париже.
Как сообщает Report, 27-летний Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале одержал победу над израильским соперником Ицхаком Ашпизом.
Потерпевший поражение в полуфинале Руслан Пашаев (66 кг) поборется за третье место. В свою очередь Назир Талыбов (66 кг) проиграл в 1/16 финала Мигелу Гаго из Португалии.
Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан на соревновании представляют восемь дзюдоистов.
