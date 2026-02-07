Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал

Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финал турнира Большого шлема, проходящего в Париже.

Как сообщает Report, 27-летний Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале одержал победу над израильским соперником Ицхаком Ашпизом.

Потерпевший поражение в полуфинале Руслан Пашаев (66 кг) поборется за третье место. В свою очередь Назир Талыбов (66 кг) проиграл в 1/16 финала Мигелу Гаго из Португалии.

Отметим, что турнир Большого шлема завершится 8 февраля. Азербайджан на соревновании представляют восемь дзюдоистов.