İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırır

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 02:17
    BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırır

    ABŞ İranın Minab şəhərində ibtidai məktəb şagirdləri arasında kütləvi tələfat barədə məlumatların yoxlanılmasına başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BMT Baş katibinin müavini Rozmari Dikarlo Təhlükəsizlik Şurasının "Münaqişə şəraitində uşaqlar, texnologiya və təhsil" mövzusunda keçirilən iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Bizə İranın Minab şəhərindəki ibtidai məktəbə endirilən zərbə nəticəsində, bəlkə də, onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatlar məlumdur. Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti bu hesabatları araşdırdıqlarını elan edib", - deyə Dikarlo Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə məlumat verib.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də İran hakimiyyəti ABŞ və İsrailin İranın cənubundakı Minab şəhərində qızlar məktəbinə zərbə endirdiyi barədə məlumat yayıb. Son məlumatlara görə, həlak olanların sayı 165 nəfər təşkil edir – onların əksəriyyəti şagirdlər, həmçinin valideynlər və müəllimlərdir. 95 nəfər isə yaralanıb.

    İran ABŞ məktəb zərbə
    ООН: США изучают данные о гибели десятков детей при ударе по школе в Иране

    Son xəbərlər

    03:42

    Tramp hesab edir ki, İran hələ üç il əvvəl nüvə silahına sahib ola bilərdi

    Digər ölkələr
    03:22

    ABŞ vətəndaşlarını Yaxın Şərqin 10-dan çox ölkəsini dərhal tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    03:02

    Serbiya İsraildəki vətəndaşlarını Misir vasitəsilə təxliyə edir

    Digər ölkələr
    02:37

    "Real Madrid" bu mövsüm La Liqada ardıcıl ikinci dəfə məğlub olub

    Futbol
    02:17

    BMT: ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbədə onlarla uşağın həlak olması barədə məlumatları araşdırır

    Digər ölkələr
    02:11

    Aİ Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda riskləri neytrallaşdırmağa çalışır

    Digər ölkələr
    01:47

    Serbiya XİN-də yaradılan böhran qərargahında Yaxın Şərqdəki risklər təhlil edilib

    Digər ölkələr
    01:28

    İrana qarşı əməliyyatda həlak olan ABŞ hərbçilərinin sayı artıb

    Digər ölkələr
    01:15

    Qrossi İranın nüvə silahına malik olmadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti