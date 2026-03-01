İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 01 mart, 2026
    • 20:49
    İranda məktəbə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 165-a çatıb

    İranın Minab şəhərindəki məktəb binasına ABŞ və İsrailin endirdiyi zərbə nəticəsində ölənləri sayı yenidən artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mizan" agentliyi yerli prokurorluğa istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qızlar məktəbinə endirilən zərbə nəticəsində həlak olanların sayı 165 nəfərə yüksəlib.

    Prokurorluq vurğulayıb ki, hadisədə yaralıların ümumi sayı 96 nəfərə çatıb.

    İrana hərbi zərbələr
    В Иране число жертв удара по школе достигло 165 человек
    Death toll from school strike in Iran rises to 165

