В Иране число жертв удара по школе достигло 165 человек

    В результате удара США и Израиля по зданию школы в городе Минaб на юге Ирана число погибших увеличилось до 165 человек,.

    Об этом сообщает агентство Mizan со ссылкой на местную прокуратуру.

    По данным прокуратуры, общее число раненых составляет 96 человек. Жертвами удара стали преимущественно учащиеся женской школы.

    İranda məktəbə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 165-a çatıb
    Death toll from school strike in Iran rises to 165

