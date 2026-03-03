Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ООН: США изучают данные о гибели десятков детей при ударе по школе в Иране

    • 03 марта, 2026
    США начали проверку сообщений о массовых жертвах среди учащихся начальной школы в иранском городе Минаб.

    Как передает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности по теме "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".

    "Нам известно о сообщениях из Ирана о гибели, возможно, десятков детей, предположительно, в результате удара, нанесенного по начальной школе в городе Минаб. Власти Соединенных Штатов объявили, что они изучают эти отчеты", - сообщила Дикарло членам Совбеза.

    Напомним, что 28 февраля иранские власти сообщили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана. По последним данным, число погибших составляет 165 человек - в основном это ученицы, а также родители и учителя. 95 человек получили ранения.

