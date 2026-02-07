İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Sağlamlıq
    • 07 fevral, 2026
    • 18:39
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Fevralın 8-nə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, sabah Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.

