Погода на Абшероне будет благоприятной для метеочувствительных людей
Здоровье
- 07 февраля, 2026
- 18:45
Погода на Абшеронском полуострове в воскресенье будет благоприятной для метеочувствительных людей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, 8 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
Последние новости
19:56
Число погибших при взрыве в шахте в Индии возросло до 27Другие страны
19:53
В Пакистане задержали организатора теракта в ИсламабадеДругие страны
19:41
Зеленский заявил о значимом ущербе энергетике и поручил усилить огневые группы ПВОДругие страны
19:24
В Сумгайыте четверо членов одной семьи отравились угарным газомПроисшествия
19:09
В МИД Армении обсудили прогресс в отношениях с Азербайджаном и ТурциейВ регионе
19:08
На западе Ирана задержаны 11 членов группировки PJAKВ регионе
18:55
Орбан заявил о приближении ЕС и НАТО к прямому конфликту с РоссиейДругие страны
18:49
В ДТП с автобусом на севере Индии погибли шесть человекДругие страны
18:45