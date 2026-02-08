"SpaceX" raketi daha bir qrup "Starlink" internet peykini orbitə çıxarıb
- 08 fevral, 2026
- 05:16
"Falcon 9" daşıyıcı raketi "Starlink" sisteminin qlobal internet əhatə dairəsi şəbəkəsinin orbital qruplaşmasını tamamlamaq üçün 25 ədəd mini peykdən ibarət növbəti partiyanı orbitə çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "SpaceX" məlumat yayıb.
"25 "Starlink" peykinin orbitə çıxarılması təsdiqlənib", - deyə məlumatda bildirilib. Bu, ilin əvvəlindən bəri "Starlink" aparatlarının artıq 11-ci buraxılışıdır.
Raketin buraxılışı şənbə günü Sakit okean sahili vaxtı ilə saat 12:58-də (Bakı vaxtı ilə 00:58-də) ABŞ Kosmik Qüvvələrinin Kaliforniyadakı Vandenberq bazasının "SLC-4E" start meydançasından həyata keçirilib. Təxminən bir saat sonra peyklər daşıyıcının ikinci pilləsindən ayrılaraq orbitə daxil olublar.
Buraxılış çərçivəsində daşıyıcı raketin 13-cü dəfə istifadə olunan birinci çox istifadəli pilləsi Sakit okeandakı "Of Course I Still Love You" dəniz platformasına idarə olunan şaquli eniş edib.