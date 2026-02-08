Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink
- 08 февраля, 2026
- 04:35
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 25 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 25 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении. Это уже 11-й запуск аппаратов Starlink с начала года.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 12:58 по времени Тихоокеанского побережья США (в 00:58 по Баку). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.