Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования

Сегодня в рамках XXV зимних Олимпийских игр, проходящих в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, состоятся соревнования по нескольким видам спорта.

Как сообщает Report, медали будут разыграны в горнолыжном спорте, биатлоне, керлинге, фигурном катании, фристайле, хоккее, санном спорте, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и сноуборде.

Из представителей Азербайджана Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане выступит с короткой программой в соревнованиях по фигурному катанию. Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а тремя днями позже - в слаломе. Эти старты пройдут в одном из самых известных горнолыжных центров Италии - Кортина-д"Ампеццо.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.