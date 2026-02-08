Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования
- 08 февраля, 2026
- 09:54
Сегодня в рамках XXV зимних Олимпийских игр, проходящих в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, состоятся соревнования по нескольким видам спорта.
Как сообщает Report, медали будут разыграны в горнолыжном спорте, биатлоне, керлинге, фигурном катании, фристайле, хоккее, санном спорте, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и сноуборде.
Из представителей Азербайджана Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане выступит с короткой программой в соревнованиях по фигурному катанию. Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а тремя днями позже - в слаломе. Эти старты пройдут в одном из самых известных горнолыжных центров Италии - Кортина-д"Ампеццо.
Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.