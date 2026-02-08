Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования

    Индивидуальные
    • 08 февраля, 2026
    • 09:54
    Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования

    Сегодня в рамках XXV зимних Олимпийских игр, проходящих в итальянских городах Милан и Кортина-д"Ампеццо, состоятся соревнования по нескольким видам спорта.

    Как сообщает Report, медали будут разыграны в горнолыжном спорте, биатлоне, керлинге, фигурном катании, фристайле, хоккее, санном спорте, прыжках с трамплина, конькобежном спорте и сноуборде.

    Из представителей Азербайджана Владимир Литвинцев 10 февраля в Милане выступит с короткой программой в соревнованиях по фигурному катанию. Анастасия Папатома 15 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а тремя днями позже - в слаломе. Эти старты пройдут в одном из самых известных горнолыжных центров Италии - Кортина-д"Ампеццо.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    Италия XXV Зимние Олимпийские игры
    İtaliyadakı qış olimpiadasında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    11:22

    В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генерала

    В регионе
    11:11

    В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаны

    Происшествия
    10:58

    Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом вперед

    В регионе
    10:49

    ВС РФ запустили 300 дронов по Запорожью, один человек погиб, 8 пострадали

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания в Гяндже

    Внутренняя политика
    10:29

    В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспорта

    Инфраструктура
    10:21

    Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии

    Футбол
    10:07
    Фото

    В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера анимационного сериала "Иси и Пити"

    Искусство
    09:54

    Сегодня на зимней Олимпиаде в Италии состоятся очередные соревнования

    Индивидуальные
    Лента новостей