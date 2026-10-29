В НАТО обсудят военную помощь Украине на фоне задержек с поставками ракет Patriot

Великобритания и Германия соберут союзников Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе для координации военной помощи Киеву на фоне задержек с поставками американских ракет Patriot, необходимых для отражения российских воздушных атак.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на НАТО.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" пройдет 17 ноября.

Вопрос поставок перехватчиков Patriot американского производства остается актуальным для Украины. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев ожидает разрешения министра обороны США Пита Хегсета на получение ракет, поставки которых задерживаются.

В Еврокомиссии подчеркнули, что противовоздушная оборона остается главным приоритетом для Украины на фоне продолжающихся российских атак.

По словам представителя Еврокомиссии, в рамках кредитной программы поддержки Украины уже одобрены планы закупок на €28,3 млрд, предусматривающие в том числе приобретение ракет Patriot из будущего производства США. Однако такие поставки требуют времени, поэтому ЕС неоднократно призывал государства-члены и международных партнеров передавать Украине ракеты из собственных запасов.

В Еврокомиссии также сообщили, что кредитная программа предусматривает исключение, позволяющее финансировать закупку ракет-перехватчиков Patriot, несмотря на то что они производятся за пределами ЕС и Украины.

Работа по организации поставок продолжается, и Еврокомиссия ожидает, что ракеты будут переданы Киеву в ближайшее время.