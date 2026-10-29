Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана за 9 месяцев составили 6,4 млрд манатов
- 29 октября, 2026
- 13:26
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Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты Азербайджана в январе-сентябре 2026 года составили 6 млрд 369,5 млн манатов, а расходы - 6 млрд 188,6 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, за отчетный период доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана достигли 12 млрд 341,4 млн манатов при расходах в 9 млрд 655,7 млн манатов.
Доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования составили 1 млрд 499,3 млн манатов, а расходы - 1 млрд 720,6 млн манатов.
В свою очередь, доходы Фонда страхования от безработицы за 9 месяцев составили 183,4 млн манатов, а расходы - 139,4 млн манатов.
Бюджет Нахчыванской Автономной Республики за этот период был исполнен по доходам в размере 308,3 млн манатов, а по расходам - 320,7 млн манатов.