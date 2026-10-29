Azərbaycanda icmal büdcəyə aid fondların 9 aylıq gəlir və xərcləri açıqlanıb
- 29 oktyabr, 2026
- 13:07
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın icmal büdcəsinin tərkib hissəsi olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin gəlirləri 6 369,5 milyon manat, xərcləri 6 188,6 milyon manat təşkil edib.
Bu barədə "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bundan başqa, 9 ay ərzində İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcəsinin gəlirləri 183,4 milyon manat, xərcləri 139,4 milyon manat, İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 499,3 milyon manat, xərcləri 1 milyard 720,6 milyon manat, Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 341,4 milyon manat, xərcləri 9 milyard 655,7 milyon manat məbləğində icra olunub.
Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin gəlirləri 308,3 milyon manat, xərcləri 320,7 milyon manat təşkil edib.