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    Совет прессы Азербайджана осудил физическое давление на сотрудников Real TV

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 13:41
    Совет прессы Азербайджана осудил физическое давление на сотрудников Real TV

    В Совете прессы Азербайджана назвали недопустимым препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также применение к ним физической силы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета в связи с инцидентом в средней школе №225, где съемочная группа Real TV подверглась нападению.

    В Совете отметили, что трагическая гибель учащегося средней школы №225, а также последовавший за этим инцидент вызвали обеспокоенность и широкое общественное обсуждение.

    "Подобные происшествия закономерно оказываются в центре внимания общественности и вызывают вопросы о причинах случившегося, ответственности и мерах по предотвращению аналогичных случаев в будущем. В связи с этим интерес представителей медиа к произошедшему и их стремление удовлетворить потребность общества в информации являются частью журналистской миссии", - говорится в заявлении.

    Совет прессы назвал недопустимым физическое давление, с которым столкнулись сотрудники Real TV при выполнении профессиональных обязанностей в связи с произошедшим.

    "Создание препятствий для законной профессиональной деятельности журналистов, применение к ним физической силы или угрозы неприемлемы. Даже при возникновении споров или разногласий вопрос должен решаться не путем насилия, а в соответствии с требованиями законодательства и принципами взаимного уважения", - подчеркнули в Совете.

    Совет прессы Азербайджана Real TV
    Mətbuat Şurası: Jurnalistlərə fiziki təzyiq göstərilməsi qəbuledilməzdir
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