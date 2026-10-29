Совет прессы Азербайджана осудил физическое давление на сотрудников Real TV

В Совете прессы Азербайджана назвали недопустимым препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также применение к ним физической силы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета в связи с инцидентом в средней школе №225, где съемочная группа Real TV подверглась нападению.

В Совете отметили, что трагическая гибель учащегося средней школы №225, а также последовавший за этим инцидент вызвали обеспокоенность и широкое общественное обсуждение.

"Подобные происшествия закономерно оказываются в центре внимания общественности и вызывают вопросы о причинах случившегося, ответственности и мерах по предотвращению аналогичных случаев в будущем. В связи с этим интерес представителей медиа к произошедшему и их стремление удовлетворить потребность общества в информации являются частью журналистской миссии", - говорится в заявлении.

Совет прессы назвал недопустимым физическое давление, с которым столкнулись сотрудники Real TV при выполнении профессиональных обязанностей в связи с произошедшим.

"Создание препятствий для законной профессиональной деятельности журналистов, применение к ним физической силы или угрозы неприемлемы. Даже при возникновении споров или разногласий вопрос должен решаться не путем насилия, а в соответствии с требованиями законодательства и принципами взаимного уважения", - подчеркнули в Совете.