Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии
Футбол
- 08 февраля, 2026
- 10:21
Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство тем, что происходит в клубе и лиге, и заявил о готовности покинуть команду.
Как передает Report, об этом пишет MBC.
Согласно опубликованной информации, Роналду разочарован трансферной политикой клуба и уверен, что чиновники намеренно не усиливают "Аль-Наср", сосредотачивая ресурсы на поддержке "Аль-Хиляля", чтобы обеспечить тому победу в чемпионате.
"Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду", - указал он.
Форвард требует равного отношения к командам и изменений уже в ближайшее трансферное окно.
Последние новости
11:22
В ОАЭ задержан исполнитель покушения на российского генералаВ регионе
11:11
В Масаллинском районе изъято 9 кг марихуаныПроисшествия
10:58
Пезешкиан: Ирано-американские переговоры стали шагом впередВ регионе
10:49
ВС РФ запустили 300 дронов по Запорожью, один человек погиб, 8 пострадалиДругие страны
10:30
Фото
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с брендом здорового питания в ГянджеВнутренняя политика
10:29
В направлении круга Сулутепе ограничено движение транспортаИнфраструктура
10:21
Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский АравииФутбол
10:07
Фото
В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера анимационного сериала "Иси и Пити"Искусство
09:54