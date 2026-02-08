Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии

    Футбол
    08 февраля, 2026
    • 10:21
    Роналду поставил ультиматум чиновникам из Саудовский Аравии

    Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду выразил серьезное недовольство тем, что происходит в клубе и лиге, и заявил о готовности покинуть команду.

    Как передает Report, об этом пишет MBC.

    Согласно опубликованной информации, Роналду разочарован трансферной политикой клуба и уверен, что чиновники намеренно не усиливают "Аль-Наср", сосредотачивая ресурсы на поддержке "Аль-Хиляля", чтобы обеспечить тому победу в чемпионате.

    "Если мои требования не будут удовлетворены в течение летнего периода, я уеду", - указал он.

    Форвард требует равного отношения к командам и изменений уже в ближайшее трансферное окно.

    Ты - Король

    Лента новостей