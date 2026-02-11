Министр: Азербайджан имеет конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта

Азербайджан имеет конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"В чем они заключаются? Прежде всего, в макроэкономической и политической стабильности. Это один из ключевых факторов для строительства дата-центров. Другой важный аспект - созданный благодаря Вашему особому вниманию к данной сфере энергетический потенциал страны, поскольку развитие искусственного интеллекта сегодня напрямую связано с наличием энергоресурсов", - отметил он.

По словам министра, еще одним преимуществом Азербайджана является то, что в результате внешней политики президента Ильхама Алиева политические отношения как с государствами региона, так и с ведущими странами мира в этой сфере находятся на самом высоком уровне: "Ярким подтверждением этому, как Вы отметили, является интерес компаний Соединенных Штатов Америки к нашей стране, а также недавно подписанный нами с Государством Израиль Меморандум о взаимопонимании, на основе которого мы уже приступили к работе над соответствующим договором".

Набиев также отметил, что еще один важный аспект - это гибкость государства в принятии решений. "По итогам наших контактов во время визита в Соединенные Штаты мы пришли к выводу, что строительство дата-центра там занимает примерно два–три года. Однако присущая нашему государству оперативность позволит нам построить такие дата-центры в значительно более короткие сроки. Это также является одним из ключевых факторов для их создания. Наряду со всем этим главным фактором остается наличие данных. Их наличие напрямую зависит от того, насколько быстро мы продвинемся в цифровизации и цифровой трансформации. В этой связи уже есть Ваше внимание и соответствующее решение. Я уверен, что и этот этап мы сможем пройти в достаточно сжатые сроки", - добавил он.