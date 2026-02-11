В Азербайджане подготовлен законопроект о механизмах финансирования стартапов

Сегодня в Азербайджане нет финансовых механизмов, обеспечивающих финансирование стартапов.

Как передает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"Сегодня у нас нет финансовых механизмов, обеспечивающих финансирование стартапов - будь то венчурное инвестирование, краудфандинг или другие формы. В этой связи уже подготовлен законопроект, и в плане действий предусмотрено его принятие в ближайшие месяцы. На сегодняшний день рынок представлен всего тремя фондами с капиталом в 12 миллионов манатов, что фактически не отражает потенциал нашего рынка. То есть 12 миллионов манатов инвестируются бизнес-ангелами. 12 миллионов – это инвестиции, которые будут направлены на различные стартапы, однако этого недостаточно для развития рынка. Если будет создан соответствующий механизм, я уверен, что мы сможем стимулировать развитие рынка как за счет местных инвесторов, так и за счет привлечения иностранных фондов", - отметил он.

Министр также затронул вопрос человеческого капитала: "В части цифровых кочевников и фрилансеров необходимо внедрить смягченные подходы и применить инструменты, существующие в мировой практике. Уверен, что после обсуждения с коллегами и Вашего одобрения можно будет сделать значительные шаги вперед. Очень важен также первичный доход стартапов. Существенным фактором здесь является то, насколько государство само приобретает продукты, создаваемые стартапами. Для этого уже предусмотрены определенные механизмы, отраженные в плане действий.

Уважаемый господин Президент, Вы уже отметили важность кибербезопасности. В последние годы Вами была принята Стратегия информационной и кибербезопасности, и вся наша работа реализуется в соответствии с этой стратегией. В прошлом году работа Координационной комиссии по информационной безопасности была реорганизована, и хочу Вас заверить, что в рамках этой комиссии все стоящие перед страной задачи в области кибербезопасности в ближайшее время будут осуществляться комплексно. Здесь хотел бы обратить Ваше внимание на два момента. Во-первых, создание отраслевых SOC - Центров кибербезопасности - крайне важно. Для этого необходимо создать соответствующую законодательную базу. В то же время важно создание CERT - Служб электронной безопасности, и соответствующие положения уже включены в план действий".