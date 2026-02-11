Министр: Контакты между государством и гражданами устанавливаются на основе 12 жизненных событий

В Азербайджане в настоящее время взаимодействие государства с гражданином выстраивается примерно вокруг 12 жизненных событий.

Как передает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"Хотел бы подчеркнуть один момент: если у гражданина рождался ребенок, он сначала обращался в медицинское учреждение и, даже если процессы там были цифровизированы, получал справку, а затем физически представлял ее в Министерство юстиции. Министерство юстиции, в свою очередь, выдавало ему свидетельство о рождении. После получения свидетельства – это тоже было цифровизировано - гражданин физически обращался в Государственный фонд социальной защиты, получал пособие. Наряду с этим, он представлял документы в Министерство внутренних дел и получал удостоверение личности. Что происходит сегодня?

Сегодня процесс выглядит следующим образом: когда у гражданина рождается ребенок, клиника сразу вносит информацию о нем в систему, которая передает эту информацию непосредственно в Министерство юстиции. Министерство юстиции через эту систему оповещает гражданина о возможности в электронном виде оформить имя своему ребенку. Более того, предоставляются также возможности выбора фамилии. Конечно, если эта фамилия есть в нашем списке фамилий. Таким образом, эта информация автоматически, уже в проактивном формате передается в Государственный фонд социальной защиты. Пособие назначается без необходимости отдельного обращения гражданина и зачисляется напрямую на его карту. Таким образом, на следующем этапе обеспечивается и получение удостоверения личности.

Господин Президент, мы также продвинулись по другим жизненным событиям: по некоторым работа уже завершена, по другим она продолжается. И в соответствии с данным Вами поручением я уверен, что в координации с коллегами из профильных министерств мы сможем ещё более продвинуть этот процесс", - отметил министр.

По словам Набиева, наряду со всем этим перед нами стоят определенные вызовы: "Вы уже их отметили, в некоторых государственных органах документы все еще существуют в бумажном формате и рассматриваются как часть внутриведомственной деятельности; в целом в ряде случаев цифровизация не приоритизируется; данные хранятся разрозненно и по индивидуальным стандартам. Все это препятствует созданию крайне важного для нас в будущем хранилища данных - data lake, наличие которого, наряду с базами данных, является одним из ключевых факторов, определяющих, насколько эффективно мы сможем использовать искусственный интеллект.

Другой вопрос - Вы также уже его подчеркнули, и я не хотел бы подробно на нем останавливаться. Если услуги не будут предоставляться через единое окно, то есть при отсутствии платформы mygov, мы не сможем на практике выстроить эффективное взаимодействие с гражданами посредством разрозненных, индивидуальных приложений.

Поскольку Вы уже подчеркнули другие моменты, я не хотел бы на них останавливаться. Определение заместителей является одним из очень важных факторов. В качестве примера отмечу, что когда мы организуем тренинги, иногда в них участвуют разные заместители, и нам не удается обеспечить преемственность. Однако при наличии одного ответственного заместителя мы сможем системно информировать его о мировых тенденциях и обеспечивать знаниями как в сфере искусственного интеллекта и цифрового развития, так и в области кибербезопасности", - отметил министр.