Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана
- 11 февраля, 2026
- 21:01
Министерства обороны Сомали, Судана и Бурунди проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана в рамках международной выставки World Defence Show-2026 в Эр-Рияде.
Об этом сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.
Согласно информации, глава ведомства Вугар Мустафаев 11 февраля встретился с министрами обороны Сомали и Судана Ахмедом Моаллимом Фики и Хасаном Даудом Кабруном Каяном, а также замглавы Минобороны Бурунди генералом Мариусом Нгендабанкой.
На встречах стороны предоставили подробную информацию о текущем состоянии оборонной промышленности в своих странах, производственном потенциале и приоритетных направлениях.
Также обсуждались возможности совместных исследований, подготовка кадров, обмен опытом и создание специализированных учебных механизмов, а также применение инновационных технологий, цифровых решений, модернизация вооружения и техники, а также новинки, представленные в рамках выставки, и направления будущего сотрудничества.
На встречах, прошедших в атмосфере взаимопонимания, также обсуждались другие вопросы, представляющие интерес для сторон.