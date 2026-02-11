Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

Министерства обороны Сомали, Судана и Бурунди проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана в рамках международной выставки World Defence Show-2026 в Эр-Рияде.

Об этом сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

Согласно информации, глава ведомства Вугар Мустафаев 11 февраля встретился с министрами обороны Сомали и Судана Ахмедом Моаллимом Фики и Хасаном Даудом Кабруном Каяном, а также замглавы Минобороны Бурунди генералом Мариусом Нгендабанкой.

На встречах стороны предоставили подробную информацию о текущем состоянии оборонной промышленности в своих странах, производственном потенциале и приоритетных направлениях.

Также обсуждались возможности совместных исследований, подготовка кадров, обмен опытом и создание специализированных учебных механизмов, а также применение инновационных технологий, цифровых решений, модернизация вооружения и техники, а также новинки, представленные в рамках выставки, и направления будущего сотрудничества.

На встречах, прошедших в атмосфере взаимопонимания, также обсуждались другие вопросы, представляющие интерес для сторон.