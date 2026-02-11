Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 21:01
    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Министерства обороны Сомали, Судана и Бурунди проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана в рамках международной выставки World Defence Show-2026 в Эр-Рияде.

    Об этом сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

    Согласно информации, глава ведомства Вугар Мустафаев 11 февраля встретился с министрами обороны Сомали и Судана Ахмедом Моаллимом Фики и Хасаном Даудом Кабруном Каяном, а также замглавы Минобороны Бурунди генералом Мариусом Нгендабанкой.

    На встречах стороны предоставили подробную информацию о текущем состоянии оборонной промышленности в своих странах, производственном потенциале и приоритетных направлениях.

    Также обсуждались возможности совместных исследований, подготовка кадров, обмен опытом и создание специализированных учебных механизмов, а также применение инновационных технологий, цифровых решений, модернизация вооружения и техники, а также новинки, представленные в рамках выставки, и направления будущего сотрудничества.

    На встречах, прошедших в атмосфере взаимопонимания, также обсуждались другие вопросы, представляющие интерес для сторон.

    Министерство оборонной промышленности Азербайджан Бурунди Сомали Судан
    Фото
    Afrika ölkələri Azərbaycanın müdafiə sənayesi barədə məlumatlandırılıb
    Фото
    Azerbaijani Defense Industry Minister holds meetings at World Defense Show 2026 in Riyadh
    Ты - Король

    Последние новости

    21:16

    Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговли

    Внешняя политика
    21:01
    Фото

    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана

    Внутренняя политика
    20:47

    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    20:44

    Израиль присоединился к Совету мира

    Другие страны
    20:42
    Фото

    Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничестве

    В регионе
    20:40

    Рашад Набиев: Мы сосредоточены на программе Hire and Train

    ИКТ
    20:30

    Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме

    Другие страны
    20:24

    В Азербайджане подготовлен законопроект о механизмах финансирования стартапов

    ИКТ
    20:22

    Министр: Азербайджан имеет конкурентные преимущества в сфере искусственного интеллекта

    ИКТ
    Лента новостей