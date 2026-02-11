İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Afrika ölkələri Azərbaycanın müdafiə sənayesi barədə məlumatlandırılıb

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 20:34
    Afrika ölkələri Azərbaycanın müdafiə sənayesi barədə məlumatlandırılıb

    Somali, Sudan və Burundinin müdafiə nazirlikləri Səudiyyə Ərəbistanın Ər-Riyad şəhərində keçirilən "World Defence Show 2026" beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın müdafiə sənayesi barədə məlumatlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayev fevralın 11-də Somalinin müdafiə naziri Ahmed Moallim Fiqi, Sudanın müdafiə naziri Hassan Daoud Kabroun Kayan və Burundinin müdafiə nazirinin müavini general Marius Ngendabanka ilə görüşüb.

    Görüşlərdə tərəflər öz ölkələrində müdafiə sənayesinin mövcud vəziyyəti, istehsal potensialı və prioritet istiqamətləri barədə ətraflı məlumat veriblər.

    Müzakirələr zamanı birgə tədqiqat imkanları, kadr hazırlığı, təcrübə mübadiləsi və ixtisaslaşmış təlim mexanizmləri, həmçinin innovativ texnologiyaların tətbiqi, rəqəmsal həllər, silah və texnikanın modernizasiyası, eləcə də sərgi çərçivəsində təqdim olunan yeniliklər və gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçən görüşlərdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər də müzakirə edilib.

    Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Afrika ölkələri Vüqar Mustafayev Somali Sudan Burundi
    Foto
    Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности Азербайджана
    Foto
    Azerbaijani Defense Industry Minister holds meetings at World Defense Show 2026 in Riyadh

    Son xəbərlər

    21:38

    Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb

    Fərdi
    21:35

    Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edib

    Hadisə
    21:26
    Foto

    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib

    Hadisə
    21:02

    "Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    21:00
    Foto

    Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    20:54

    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    Digər ölkələr
    20:44
    Foto

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

    Fərdi
    20:44

    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rütte ABŞ müdafiə nazirinin Brüsseldəki görüşdə iştirak etməməsini mənfi siqnal hesab etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti