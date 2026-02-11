Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 20:30
В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Главной темой встречи станет динамика ирано-американских переговоров по решению ядерной проблемы. Нетаньяху представит позицию Израиля, подчеркнув необходимость, чтобы сделка с Ираном предусматривала прекращение обогащения урана, вывоз существующего материала с территории страны, остановку разработки баллистических ракет.
Последние новости
21:16
Азербайджан и Словения отметили рост объемов взаимной торговлиВнешняя политика
21:01
Фото
Африканские страны проинформированы об оборонной промышленности АзербайджанаВнутренняя политика
20:47
Президент Узбекистана поздравил Ильхама АлиеваВнешняя политика
20:44
Израиль присоединился к Совету мираДругие страны
20:42
Фото
Турция и Греция подписали 7 документов о сотрудничествеВ регионе
20:40
Рашад Набиев: Мы сосредоточены на программе Hire and TrainИКТ
20:30
Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом домеДругие страны
20:24
В Азербайджане подготовлен законопроект о механизмах финансирования стартаповИКТ
20:22