Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb
Digər ölkələr
- 11 fevral, 2026
- 20:44
Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu arasında danışıqlar başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Görüşün əsas mövzusu nüvə probleminin həlli üzrə İran-ABŞ danışıqlarının dinamikası olacaq. Netanyahu İsrailin mövqeyini təqdim edəcək, İranla sazişin uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını, mövcud materialın ölkə ərazisindən çıxarılmasını, ballistik raketlərin hazırlanmasının dayandırılmasını nəzərdə tutmasının zəruriliyini vurğulayacaq.
