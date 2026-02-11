İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 fevral, 2026
    • 20:44
    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Tramp və İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu arasında danışıqlar başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.

    Görüşün əsas mövzusu nüvə probleminin həlli üzrə İran-ABŞ danışıqlarının dinamikası olacaq. Netanyahu İsrailin mövqeyini təqdim edəcək, İranla sazişin uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını, mövcud materialın ölkə ərazisindən çıxarılmasını, ballistik raketlərin hazırlanmasının dayandırılmasını nəzərdə tutmasının zəruriliyini vurğulayacaq.

    Donald Tramp Binyamin Netanyahu İsrail ABŞ
    Началась встреча Нетаньяху и Трампа в Белом доме

    Son xəbərlər

    21:38

    Çinli idmançı XXV Qış Olimpiya Oyunları zamanı xəstəxanaya çatdırılıb

    Fərdi
    21:35

    Gəncədə qadın övladını xəstəxanaya qoyaraq ondan imtina edib

    Hadisə
    21:26
    Foto

    Güclü qar Cəlilabad və Biləsuvarda ciddi fəsadlar törədib

    Hadisə
    21:02

    "Barselona"nın hücumçusu "Atletiko"ya qarşı oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

    Futbol
    21:00
    Foto

    Bakıda Litvanın müstəqilliyinin bərpasının 108-ci ildönümü qeyd edilib

    Xarici siyasət
    20:54

    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub

    Digər ölkələr
    20:44
    Foto

    Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

    Fərdi
    20:44

    Ağ Evdə Netanyahu və Trampın görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    20:43

    Rütte ABŞ müdafiə nazirinin Brüsseldəki görüşdə iştirak etməməsini mənfi siqnal hesab etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti