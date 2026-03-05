"Intelligence Online": MKİ İran rəhbərliyinə qarşı əməliyyata hazırlıqları 2025-ci ildən başlayıb
- 05 mart, 2026
- 08:49
ABŞ-ın İranın Ali Rəhbəri Əli Xameneiyə qarşı sui-qəsd əməliyyatına hazırlıqları 2025-ci ilin iyun ayında İranın nüvə obyektlərinə endirilən zərbələrdən sonra başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransanın "Intelligence Online" portalı məlumat verib.
Nəşrin məlumatına görə, Amerikanın B-2 gizli bombardmançı təyyarələrinin İran obyektlərinə hücum etdiyi "Gecəyarısı çəkic" əməliyyatından sonra Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) və digər ABŞ kəşfiyyat agentlikləri region barədə məlumat toplamaq üçün əhatə dairələrini əhəmiyyətli dərəcədə artırıblar.
Əvvəlcə onların əsas vəzifəsi dəyən ziyanı qiymətləndirmək olub. Lakin ilkin mərhələdə ABŞ agentlikləri arasında gərginlik yaranıb. Pentagonun kəşfiyyatı və onun yeraltı obyektlərin təhlili mərkəzindən sızan məlumatlar Prezident Donald Trampın İranın nüvə proqramının tamamilə məhv edilməsi ilə bağlı açıq açıqlamalarına ziddiyyət təşkil edib.
Daha sonra ABŞ kəşfiyyat rəhbərləri Ağ Evə gələcək fəaliyyət üçün seçimlər təqdim etmək məqsədilə insan və texniki kəşfiyyatdan istifadə edərək Əli Xameneinin hərəkətlərini izləmək üçün böyük resurslar ayırıblar.
Bu iş İsrail kəşfiyyat xidmətləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində və İran hökumətinin xarici kəşfiyyat şəbəkələrinə qarşı sərt tədbirlərinə baxmayaraq həyata keçirilib. Bu aylarla davam edən səylər 28 fevralda İranın Ali Rəhbərinin iqamətgahına edilən basqınla nəticələnib.
Bundan əlavə, sui-qəsddən bir neçə gün əvvəl Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi aktiv psixoloji müharibə kampaniyasına başlayıb. Agentlik "X"də fars dilində xüsusi bir video yayımlayıb və potensial İran üsyançılarına Amerika kəşfiyyatı ilə təhlükəsiz əlaqə qurmağın yolları barədə təlimatlar verib.