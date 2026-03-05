Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

Подготовка США к операции по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи началась после ударов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщил французский новостной портал Intelligence Online.

По информации издания, после операции "Полуночный молот", в ходе которой американские стелс-бомбардировщики B-2 атаковали объекты в Иране, ЦРУ и другие спецслужбы США значительно усилили разведывательное покрытие региона. Первоначально их главной задачей была оценка нанесенного ущерба.

Портал отмечает, что на начальном этапе между американскими ведомствами возникли трения. Утечки из Разведывательного управления Министерства обороны США и его Центра анализа подземных объектов противоречили публичным заявлениям президента Дональда Трампа о "полном уничтожении" иранской ядерной программы.

Впоследствии руководители американских спецслужб направили колоссальные ресурсы на отслеживание перемещений Али Хаменеи с помощью агентурной и технической разведки, чтобы предоставить Белому дому варианты дальнейших действий. Эта работа велась в тесном взаимодействии с израильскими спецслужбами и вопреки подавлению иностранных разведывательных сетей со стороны иранских властей. Итогом этих многомесячных усилий стал рейд на резиденцию верховного лидера Ирана 28 февраля.

Кроме того, за несколько дней до убийства ЦРУ начало активную кампанию психологической войны. Ведомство опубликовало в X специальный видеоролик на языке фарси, в котором предложило потенциальным иранским повстанцам инструкции по установлению безопасного контакта с американской разведкой.