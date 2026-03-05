Küveytdə tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıb
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 08:04
Küveyt sahillərində tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Böyük Britaniya Dəniz Ticarət Əməliyyatları (UKMTO) tərəfindən idarə olunan Fars körfəzindəki neft tankerlərindən birinin komandirinə istinadən məlumat yayıb.
O, partlayışdan sonra ərazini tərk edən başqa bir kiçik gəminin yaxınlıqda olduğunu dəqiqləşdirib.
Agentlik neft tankerinin Küveytin Mübarək Əl-Kəbir limanından 30 dəniz mili (55 km) cənub-şərqdə lövbər saldığını bildirib.
UKMTO partlayışdan sonra tankerdən neft sızmağa başlayıb, gəmi isə su ilə dolub. Bütün heyət üzvləri təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.
Son xəbərlər
08:49
"Intelligence Online": MKİ İran rəhbərliyinə qarşı əməliyyata hazırlıqları 2025-ci ildən başlayıbDigər ölkələr
08:48
Sabirabadda qadın 14 kiloqram narkotiklə saxlanılıbHadisə
08:46
Neftin qiyməti 84 dolları ötübEnergetika
08:43
Ekvador Kubanın səfirini və diplomatlarını ölkədən qovurDigər ölkələr
08:39
Amerikalı nazir: İranla münaqişənin enerji bazarlarına təsiri müvəqqətidirDigər ölkələr
08:21
Finlandiya nüvə silahlarının tranzitinə qoyulan qadağanın ləğvini müzakirə edirDigər ölkələr
08:12
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:04
Küveytdə tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıbDigər ölkələr
07:46