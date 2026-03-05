İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Küveytdə tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıb

    05 mart, 2026
    08:04
    Küveytdə tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıb

    Küveyt sahillərində tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Böyük Britaniya Dəniz Ticarət Əməliyyatları (UKMTO) tərəfindən idarə olunan Fars körfəzindəki neft tankerlərindən birinin komandirinə istinadən məlumat yayıb.

    O, partlayışdan sonra ərazini tərk edən başqa bir kiçik gəminin yaxınlıqda olduğunu dəqiqləşdirib.

    Agentlik neft tankerinin Küveytin Mübarək Əl-Kəbir limanından 30 dəniz mili (55 km) cənub-şərqdə lövbər saldığını bildirib.

    UKMTO partlayışdan sonra tankerdən neft sızmağa başlayıb, gəmi isə su ilə dolub. Bütün heyət üzvləri təhlükəsiz yerə təxliyə edilib.

    У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

