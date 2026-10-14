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    Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 06:02
    Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb

    Rusiya ordusu yenidən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə kütləvi hava zərbələri endirir.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, yerli vaxtla 04:44-dən başlayan hava hücumları paytaxtı və vilayəti əhatə edir.

    Hava zərbələri ballistik raket və müxtəlif tipli qanadlı raketlərdən ibarətdir. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi raketlərin bəzilərini havada zərərsizləşdirib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukraynaya hücüm Rusiya ordusu
    Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву
    Russia launches new wave of massive airstrikes on Kyiv
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