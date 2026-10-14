Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 06:02
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Rusiya ordusu yenidən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə kütləvi hava zərbələri endirir.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, yerli vaxtla 04:44-dən başlayan hava hücumları paytaxtı və vilayəti əhatə edir.
Hava zərbələri ballistik raket və müxtəlif tipli qanadlı raketlərdən ibarətdir. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi raketlərin bəzilərini havada zərərsizləşdirib.
Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву
Russia launches new wave of massive airstrikes on Kyiv
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