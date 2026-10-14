Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 06:04
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Российская армия вновь наносит массированные воздушные удары по столице Украины Киеву.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, атаки начались в 04:44 по местному времени и охватывают Киев и Киевскую область.
Удары наносятся с применением баллистических и крылатых ракет различных типов. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила часть ракет.
Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb
Russia launches new wave of massive airstrikes on Kyiv
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