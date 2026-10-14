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    Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 06:04
    Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву

    Российская армия вновь наносит массированные воздушные удары по столице Украины Киеву.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, атаки начались в 04:44 по местному времени и охватывают Киев и Киевскую область.

    Удары наносятся с применением баллистических и крылатых ракет различных типов. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила часть ракет.

    Российско-украинский конфликт Противовоздушная оборона (ПВО)
    Rusiya ordusu Ukraynanın paytaxtına kütləvi hava zərbələrinə başlayıb
    Russia launches new wave of massive airstrikes on Kyiv
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