Российская армия вновь наносит массированные удары по Киеву

Российская армия вновь наносит массированные воздушные удары по столице Украины Киеву.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, атаки начались в 04:44 по местному времени и охватывают Киев и Киевскую область.

Удары наносятся с применением баллистических и крылатых ракет различных типов. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила часть ракет.