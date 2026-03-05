Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 05:38
    У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

    После взрыва на танкере у берегов Кувейта началась утечка нефти

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командира одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Он уточнил, что рядом находилось еще одно небольшое судно, которое покинуло район после взрыва.

    Ведомство уточнило, что нефтяной танкер стоял на якоре в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Как добавило UKMTO, после взрыва на танкере началась утечка нефти. Само судно начало заполняться водой. Все члены экипажа находятся в безопасности.

    Кувейт танкер утечка нефти удар по Ирану
    Ты - Король

    Последние новости

    05:38

    У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

    Другие страны
    05:22

    Ожидается, что рост ВВП Сербии в течение двух лет составит примерно 11,9 %

    Другие страны
    04:36

    FT: Среди экспертов нет единого мнения о том, почему Иран сократил баллистические пуски

    Другие страны
    04:13

    Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа в операции в Иране

    Другие страны
    04:04

    КСИР ударил по дата-центру Amazon в Бахрейне

    Другие
    03:48

    Рютте: В НАТО подготовились к задействованию статьи о коллективной обороне

    Другие страны
    03:33

    Тегеран пригрозил нанести удар по израильскому ядерному объекту

    Другие страны
    03:09

    В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

    Другие страны
    02:47

    Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей