У берегов Кувейта взорвался танкер, зафиксирована утечка нефти

После взрыва на танкере у берегов Кувейта началась утечка нефти

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на командира одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Он уточнил, что рядом находилось еще одно небольшое судно, которое покинуло район после взрыва.

Ведомство уточнило, что нефтяной танкер стоял на якоре в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

Как добавило UKMTO, после взрыва на танкере началась утечка нефти. Само судно начало заполняться водой. Все члены экипажа находятся в безопасности.