FT: İranın ballistik raket buraxılışlarını niyə azaltdığı ilə bağlı ekspertlər fikir ayrılığına malikdirlər
- 05 mart, 2026
- 07:46
İranın BƏƏ-yə yönəlmiş ballistik raket buraxılışlarının sayı kəskin şəkildə azalıb, lakin ekspertlər bunun onun raketlərinin tükənməsini və ya Tehranın uzunmüddətli münaqişəyə hazırlaşdığını göstərib-göstərməməsi barədə fikir ayrılığına malikdirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti yazıb.
ABŞ-İsrail birgə əməliyyatının 28 fevralda başlamasından bəri İran BƏƏ-yə 189 ballistik raket atıb.
Bunlardan 137-si müharibənin ilk günü, şənbə günü, 28-i 1 martda və cəmi üçü 4 martda atılıb. Bu arada, İrandan BƏƏ-yə doğru atılan PUA-ların sayı o qədər də əhəmiyyətli dərəcədə azalmayıb. 28 fevralda 209, 1 martda 332, 2 martda 148, 3 martda 123 və 4 martda 129 dron buraxılıb.
"İranın raket zərbələrinin sayında azalma müşahidə etməyə başlayırıq. Bu, ABŞ və İsrailin buraxılış qurğularını məhv etmək və müvafiq sistemlərə zərbə endirmək üçün atdığı addımlarla bağlıdır", - deyə nəşr Qərb rəsmilərindən birinin sözlərinə istinadən bildirib.
Eyni zamanda, "Financial Times" qəzeti ballistik raket buraxılışlarının sayının azalmasının İranın daha uzunmüddətli müharibə üçün silah saxlaması anlamına gələ biləcəyini də istisna etmir.
Beləliklə, ekspertlər qeyd edirlər ki, ötən ilin iyun ayında ABŞ və İsrailin İrana 12 günlük hücumları zamanı Tehran ən yaxşı raketlərini münaqişənin sonuna qədər, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün tutucu raket ehtiyatları tükənməyə başlayana qədər saxlayıb.
Nəşrin istinad etdiyi İsrail Müdafiə Qüvvələrinin hesablamalarına görə, hazırkı zərbələrdən əvvəl İranın İsraili vura bilən təxminən 2500 orta və uzun mənzilli ballistik, eləcə də Fars körfəzi ölkələrinə hücum edə bilən bir neçə min qısa mənzilli ballistik və qanadlı raketləri var idi.