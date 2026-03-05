FT: Среди экспертов нет единого мнения о том, почему Иран сократил баллистические пуски

Количество баллистических пусков Ирана в направлении ОАЭ резко сократилось, однако эксперты расходятся в оценках, свидетельствует ли это об истощении ракет или о том, что Тегеран готовится к продолжительному конфликту.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как говорится в статье, всего с момента начала совместной американо-израильской операции 28 февраля Иран запустил 189 баллистических ракет по ОАЭ. Из них 137 были запущены в субботу, первый день войны, 28 - 1 марта, и всего три - 4 марта. При этом количество БПЛА, направляемых с территории Ирана в сторону ОАЭ, снизилось не столь заметно. 209 беспилотников были запущены 28 февраля, 332 - 1 марта, 148 - 2 марта, 123 - 3 марта и 129 - 4 марта.

"Мы начинаем видеть снижение числа иранских ракетных ударов. Это связано с действиями США и Израиля по уничтожению пусковых установок и нанесению ударов по соответствующим системам", - приводит издание слова одного из западных чиновников.

Одновременно Financial Times не исключает, что снижение количества запусков баллистических ракет может означать и то, что исламская республика приберегает вооружение для более продолжительной войны. Так, эксперты обращают внимание на то, что в июне прошлого года во время 12-дневных ударов США и Израиля по Ирану Тегеран сохранил свои лучшие ракеты до конца конфликта, когда израильские запасы ракет-перехватчиков для систем ПВО начали истощаться.

По оценкам Армии обороны Израиля, которые приводит издание, до начала нынешних ударов у Ирана было примерно 2,5 тыс. баллистических ракет средней и большой дальности, способных поразить Израиль, а также несколько тысяч баллистических ракет ближнего действия и крылатых ракет для атак на страны Персидского залива.

4 марта советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хамидреза Могаддамфар заявил, что Иран, в отличие от Израиля и США, готовился к продолжительным военным действиям.