Sabirabadda qadın 14 kiloqram narkotiklə saxlanılıb
Hadisə
- 05 mart, 2026
- 08:48
Sabirabad Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotiklərin qanunsuz döviyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən 25 yaşlı A.Kərəmova saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ondan 14 kiloqramdan artıq narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
08:49
"Intelligence Online": MKİ İran rəhbərliyinə qarşı əməliyyata hazırlıqları 2025-ci ildən başlayıbDigər ölkələr
08:48
Sabirabadda qadın 14 kiloqram narkotiklə saxlanılıbHadisə
08:46
Neftin qiyməti 84 dolları ötübEnergetika
08:43
Ekvador Kubanın səfirini və diplomatlarını ölkədən qovurDigər ölkələr
08:39
Amerikalı nazir: İranla münaqişənin enerji bazarlarına təsiri müvəqqətidirDigər ölkələr
08:21
Finlandiya nüvə silahlarının tranzitinə qoyulan qadağanın ləğvini müzakirə edirDigər ölkələr
08:12
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
08:04
Küveytdə tankerdə baş verən partlayışdan sonra neft sızması başlayıbDigər ölkələr
07:46