    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 20:47
    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Дорогой брат.

    Дорогой брат, сердечно поздравляю с награждением Вас в городе Абу-Даби международной "Премией Заида за человеческое братство", рад выразить Вам наилучшие пожелания.

    Мы расцениваем присуждение Вам этой высокой и престижной премии, прежде всего, как наглядное подтверждение Ваших неустанных усилий по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа, глубокого уважения к Вашей дальновидной и мудрой внешней политике.

    Действительно, подписание Вами и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 8 августа 2025 года в Вашингтоне Совместной декларации стало крупным событием, имеющим историческое значение на пути к достижению мира.

    Ваше твердое решение, направленное на урегулирование многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами, а также Ваши практические усилия по восстановлению равноправных отношений между Азербайджаном и Арменией, формированию прочных механизмов региональной безопасности, развитию экономических и транспортных связей заслуживают самой высокой оценки.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, Вы наглядно продемонстрировали всему миру пример того, как в интересах народа и государства следует вести диалог, направленный на мир, как посредством глубоко продуманных и смелых решений могут эффективно решаться даже самые сложные вопросы.

    Еще раз сердечно поздравляю Вас с этой высокой международной наградой, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и постоянного прогресса".

    Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib
    President of Uzbekistan congratulates Ilham Aliyev
