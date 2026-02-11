Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Израиль присоединился к Совету мира

    • 11 февраля, 2026
    • 20:44
    Израиль присоединился к Совету мира

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал документ о присоединении страны к Совету мира по Газе.

    Как передает Report, об этом сообщает офис израильского премьера.

    Отмечается, что церемония подписания прошла в Вашингтоне в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.

    Подписание состоялось перед встречей Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    İsrail Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulub
