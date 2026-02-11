Израиль присоединился к Совету мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал документ о присоединении страны к Совету мира по Газе.

Как передает Report, об этом сообщает офис израильского премьера.

Отмечается, что церемония подписания прошла в Вашингтоне в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.

Подписание состоялось перед встречей Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.