Израиль присоединился к Совету мира
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 20:44
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал документ о присоединении страны к Совету мира по Газе.
Как передает Report, об этом сообщает офис израильского премьера.
Отмечается, что церемония подписания прошла в Вашингтоне в присутствии государственного секретаря США Марко Рубио.
Подписание состоялось перед встречей Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
