Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в Кыргызстане

В Кыргызстане соответствующими органами проводятся следственные мероприятия, которые выявят масштабы действий группы лиц, которая предлагала провести в стране досрочные президентские выборы.

Как передает Report, об этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью агентству "Кабар".

"Именно следствие покажет, насколько масштабной была инициатива, о которой вы говорите, и сколько человек принимало участие. Возможно, число участников может оказаться даже больше, чем сейчас озвучивается, однако точный ответ я смогу дать после того, как будут получены итоги расследования", - отметил он.

Напомним, что 9 февраля группа известных политических и общественных деятелей Кыргызстана опубликовала петицию, в которой предложила провести в стране досрочные президентские выборы. Обращение к президенту подписали 75 человек, среди которых в том числе два бывших премьера, несколько экс-депутатов и экс-министров. Затем стало известно о задержании троих подписавших обращение о проведении досрочных президентских выборов.