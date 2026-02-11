Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

Президентские выборы в Кыргызстане должны пройти в установленный срок в январе 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил в соцсетях зампред кабмина Эдиль Байсалов.

Он заявил, что в последние месяцы "некоторые безответственные элементы, престарелые сбитые летчики и политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала Камчыбека Ташиева, возомнили себя "творцами истории".

"Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым (президент Кыргызстана - ред.) и Камчыбеком Ташиевым (экс-глава Госкомитета нацбезопасности - ред.), который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству. Для государства это недопустимо. Власть должна быть четкой, конституционно определенной и сосредоточенной в одном центре ответственности", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 75 человек подписали обращение к главе государства, в котором предложили провести в этом году досрочные президентские выборы.

Отметим, что вчера президент Кыргызстана уволил главу ГКНБ, а также троих его заместителей.