    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 12:05
    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    Президентские выборы в Кыргызстане должны пройти в установленный срок в январе 2027 года.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил в соцсетях зампред кабмина Эдиль Байсалов.

    Он заявил, что в последние месяцы "некоторые безответственные элементы, престарелые сбитые летчики и политические банкроты", прикрываясь именем народного генерала Камчыбека Ташиева, возомнили себя "творцами истории".

    "Именно эти провокаторы и их неприкрытые амбиции внесли раскол между Садыром Жапаровым (президент Кыргызстана - ред.) и Камчыбеком Ташиевым (экс-глава Госкомитета нацбезопасности - ред.), который уже стал угрожать расколом всему обществу и государству. Для государства это недопустимо. Власть должна быть четкой, конституционно определенной и сосредоточенной в одном центре ответственности", - подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что 75 человек подписали обращение к главе государства, в котором предложили провести в этом году досрочные президентские выборы.

    Отметим, что вчера президент Кыргызстана уволил главу ГКНБ, а также троих его заместителей.

    Кыргызстан президентские выборы Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев
    Лента новостей