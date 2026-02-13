İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılır

    Region
    • 13 fevral, 2026
    • 10:14
    Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılır

    Qırğızıstanda müvafiq orqanlar tərəfindən ölkədə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyətinin miqyasını müəyyən etmək üçün istintaq tədbirləri həyata keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov "Kabar" agentliyinə müsahibəsində bəyan edib.

    "Məhz istintaq göstərəcək ki, haqqında danışdığınız təşəbbüs nə qədər miqyaslı olub və neçə nəfər iştirak edib. İştirakçıların sayı hətta indi səsləndirilənlərdən də çox ola bilər, lakin istintaqın nəticələri əldə edildikdən sonra dəqiq cavab verə biləcəyəm", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 9-da Qırğızıstanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərindən ibarət qrup ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsini təklif edən petisiya yayımlayıb. Prezidentə müraciəti 75 nəfər imzalayıb, onların arasında iki sabiq baş nazir, bir neçə sabiq deputat və sabiq nazir də var.

    Sadır Japarov Qırğızıstan Seçkilər
    Жапаров: Следствие покажет масштабы группы инициаторов о досрочных выборах в Кыргызстане

    Son xəbərlər

    10:23

    Qazaxıstanda bu il 3,5 milyard dollarlıq yeni layihələr işə salınacaq

    Region
    10:19

    AzMİ Bosniya və Herseqovinanın Metrologiya İnstitutu ilə əməkdaşlıq sənədi imzalayıb

    Biznes
    10:17

    Tehranda evdə partlayış olub, üç nəfər yaralanıb

    Region
    10:14

    Japarov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini təklif edən qrupun fəaliyyəti araşdırılır

    Region
    10:09
    Foto

    Mediada Azərbaycan dilinin qorunması ARB24 telekanalında müzakirə olunub

    Media
    10:07
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin ilk iştirakçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    09:58

    Neft ABŞ-nin İran və Venesuela ilə münasibətlərindəki gərginliyin azalması fonunda ucuzlaşıb

    Energetika
    09:45

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün daha bir neçə yarış keçiriləcək

    Fərdi
    09:43
    Video

    Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasından 14 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti